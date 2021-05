El argentino era uno de los grandes amigos de Maradona

Redacción – El entrenador del Olimpia de Honduras, Pedro Troglio, elogia el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense y lo califica como instalaciones bárbaras.

Troglio está fascinado con el CAR del León, el cuál tuvo la oportunidad de utilizar cuando enfrentó a los rojinegros en las semifinales de la pasada Liga Concacaf.

A sus 55 años, Troglio conoce muy bien el fútbol hondureño y el tico, gracias a los encuentros que le ha tocado enfrentar contra Saprissa y Alajuelense.

En las visitas a Costa Rica, el estratega olimpista se ha ido con las manos vacías. Pese a ello, señala que el nivel entre catrachos y ticos es muy parejo.

La única diferencia para el argentino son la calidad de los campos de juego, los cuáles hacen que en suelo tico se practique un fútbol más rápido que en Honduras.

Pedro Troglio estuvo de invitado en el programa «Casual con Tavo López», donde elogió el CAR rojinegro y los escenarios deportivos del fútbol nacional.

«Puede ser que a nivel de Selección Nacional puede ser que haya una paridad con las dos selecciones, uno no puede decir que una es mejor que otra. Lo que si encontré en Costa Rica es la calidad de los terrenos de juego y de los estadios.

La infraestructura es muy buena, me pasó ir a Saprissa o ir a Alajuela, ir al predio o CAR de Alajuelense, que me pareció bárbaro. Además, la disponibilidad también de que vas a jugar contra ellos y que te presten las instalaciones, no en todo lado paso. Ve a Argentina y anda juga contra Boca Juniors y ve si te prestan el estadio.

Te lo prestan pero si vas a jugar contra River Plate. Además, me llamó la atención el césped, encontrar buenos terrenos, después cuando miro la liga me parece que todos los estadios están bien, coquetos y he visto también la categoría «B», juegan más en sintético pero también los estadio están bien, eso es algo que faltaría un poco más acá en Honduras», afirmó Pedro Troglio al programa Casual con Tavo López de Tigo Sports.

Hace unos días atrás, el argentino fue vinculado con el Saprissa pero todo resultó en rumores. Inclusive, Troglio desmintió lo que se decía de él y su posible llegada a Tibás.

Más bien, Olimpia de Honduras anunció la renovación del sudamericano, que es muy conocido por sus días como jugador, donde compartió con Diego Armando Maradona.