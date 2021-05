Redacción- El conocido periodista Christian Sandoval regresa a trabajar tras superar con éxito el Covid-19.

El 5 de abril el comunicador dio positivo y el 11 de abril fue trasladado al Hospital México, donde estuvo internado aproximadamente 16 días.

«Hoy volvió a trabajar la botoneta más querida de la televisión nacional ¡Bienvenido de vuelta!», manifestó TD Mas.

Es importante mencionar que su compañero Adrián Méndez, Juan Ulloa, entre otros colaboradores del canal se vieron afectados por el virus en el tiempo que Sandoval estaba internado.

Algo inesperado entró a mi vida, tal ladrón a media noche, me invadió y me dejó sin la “normalidad” de mi vida; sin los planes o proyectos que tenía inmediatamente programados, recordándome que esta vida no es nuestra, sino de Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros.

Mi testimonio tiene un único fin, y es concientizar en lo que tenemos, valorar cada movimiento que logramos hacer, y que a veces observamos como tan normal, tan cotidiano y hasta mecánico.

Fui contagiado de Covid y el 5 de abril salí positivo, luego de una serie de síntomas muy fuertes. Me invadieron muchas preguntas; ¿Por qué a mí?, ¿Cómo, si yo me he cuidado?, ¿Y ahora que va a pasar?, en fin, preguntas que para ese momento no tenían ninguna validez.

Pasé en mi casa la primera semana con serios problemas respiratorios y de movilización, hasta que el 11 de abril mi oxigenación llegó a puntos muy críticos, por lo que tuve que ser trasladado al Hospital México, donde estuve internado los últimos 16 días.

Amigos, la historia vivida ahí adentro es mi testimonio de vida. Dios y su promesa de no soltarme, añadido a un grupo sensacionales de doctores, internistas, enfermeros, asistentes, especialistas y demás funcionarios que son los verdaderos héroes de cualquier historia que pueda ser contada», manifestó hace unos días Sandoval.