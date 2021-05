Timonel desea darle la copa 36 al Monstruo

Redacción – Pese a estar en el club más mediático y grande del país, Mauricio Wright dice que su vida no ha cambiado, debido que se ha dedicado a trabajar.

Wright deja claro que se ha mantenido tranquilo al mando del Monstruo, gracias a que no ha cambiado sus hábitos alrededor de su mayor pasión, el fútbol.

Su llegada al Saprissa se dio a conocer el 20 de abril, luego del adiós de Roy Myers, que dejó su cargo tras cosechar dos meses al hilo sin conocer la victoria con el club.

Un día más tarde, Wright sacó al club de su mal bache tras vencer 1-2 a Limón en la fecha 19. En las últimos 4 fechas de fase regular sumó 2 triunfos, un empate y una caída.

Esos números fueron suficientes para pasar en el cuarto lugar con 29 puntos. Con un discurso emotivo, el timonel sacó a relucir lo mejor de sus jugadores en semifinales.

Contra todo pronóstico, los morados eliminaron a Alajuelense con un global de 5-6. Ese marcador guio a los de Wright a la final, donde sacaron ventaja de 3-2 en la ida.

Sin dudas, que la gestión del entrenador de 50 años ha sido notable, por lo que el estratega que llegó de forma interina desea cerrar bien el torneo nacional.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y dejó claro que estar en una final es algo lindo, pero sería más lindo si logra entregarle la copa 36 al Saprissa.

«No me ha cambiado la vida para nada y ya lo vengo diciendo, esto si lo digo con mucha tranquilidad. Porque yo estoy acostumbrado a vivir cosas y si en este momento me tocó llegar acá y poder aportar, pues en buena hora por eso.

Así que me siento complacido y tranquilo, orgulloso de los muchachos por lo que han hecho hasta el día de hoy y que queremos cerrar esto bien, lo hemos hablado y estamos muy conscientes del gran rival que tenemos por delante pero nosotros hemos venido trabajando bien y tenemos que apegarnos a lo que nosotros venimos haciendo.

Así que para Mauricio en lo personal es algo muy lindo estar en estas instancias y sería más linda levantando la copa», afirmó Wright.

La vuelta de la final se realizará este miércoles 26 de mayo a las 9:00 pm en el Estadio «Coyella» Fonseca, donde los morados buscarán ser campeones.