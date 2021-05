Lleida aseguró mostrarse dolido por el fracaso rojinegro

Redacción – Pese al enorme fracaso del León en el Clausura 2021, Agustín Lleida sostiene que La Liga fue el mejor equipo del semestre, por el nivel en fase regular.

Lleida dio la cara tras la eliminación de Alajuelense a manos del Monstruo con global de 5-6, que le deparó una enorme desazón a toda la afición rojinegra.

Para el gerente deportivo de La Liga, el resultado cosechado ante los morados no afecta para nada el proyecto de Carevic en el CAR y en la institución en general.

Inclusive, señala que la renovación del timonel argentino no depende de resultados, por lo que se tomó esa decisión de que continuará al mando.

Lleida afirma que no todo fue malo en el semestre, debido que fueron campeones del área y fueron los mejores del torneo en la fase regular al cosechar 50 puntos.

Lamentablemente eso sirvió de muy poco, debido que al quedar eliminados en semifinales sellaron un papelón, que tiene enojado y decepcionado a todo el liguismo.

Agustín Lleida asegura que fueron el mejor equipo del semestre, pero eso sí, acepta la eliminación y señala que trabajarán para volver al trono el próximo torneo.

«Nos vamos calientes y dolidos por como se dio todo, pero de cara al proceso sabemos la línea que estamos llevando, esto no afecta en nada al proyecto. Cuando se renueva a un entrenador antes de jugar una semifinal es porque no están dependiendo del resultado para tomar un decisión si debe continuar o no.

Fuimos el mejor equipo equipo del semestre otra vez, los que más puntos hicimos con 50, los que más jóvenes metió, fuimos campeones de Centroamérica luego de muchos años sabemos muy bien hacia donde vamos, al final el fútbol se puede ganar o perder porque este es el deporte, pero en la medida que sigamos el trabajo hay más posibilidades de ganar que de perder, hoy nos tocó caer.

Empezaremos a trabajar para ser el mejor equipo de Costa Rica en el semestre que viene, volveremos a estar arriba. Entiendo que la gente va a estar muy caliente, muy encendida y los comprendo, porque esto del fútbol es muy emotivo, pero que tener la cabeza fría y sabemos lo que hicimos durante todo el semestre fue muy bueno», dijo Agustín Lleida a Teletica Radio.

El ibérico renovó recientemente con Alajuelense por cuatro años más, lo cuál refleja la enorme confianza que le tiene la directiva comandada por Fernando Ocampo.

Desde este 20 de mayo, Lleida analizará a toda la planilla, con el fin de dar a conocer si renovará jugadores como Alexis Gamboa, Junior Díaz y Leonel Moreira.