Redacción. El presidente de la República, Carlos Alvarado, destacó en su discurso esta mañana la acelerada campaña de vacunación que suma más de 950 mil dosis aplicadas y que ha alcanzado a más de 600 mil personas.

En días anteriores, varios congresistas de oposición aseguraron que existen una serie de personas que siguen sin tener acceso a las vacunas y pidieron cuentas al mandatario.

Carlos Alvarado rindió cuentan ante los congresistas por un año de trabajo y prometió la licitación del Tren Eléctrico Metropolitano y del Tren Eléctrico Limonense de Carga y el plan nacional ferroviario en seis provincias.

“Las empresas públicas son del pueblo costarricense, no de intereses privados que les compran o venden, no de sus sindicatos, no de los jerarcas de turno. Entender esto es un cambio que debe prevalecer en la política del Bicentenario si este país quiere soñar, pensar en grande y prosperar”, recalcó el presidente Alvarado.

El mandatario arribó a la Asamblea Legislativa en una de las unidades de los buses eléctricos recibidos en diciembre, en compañía de Claudia Dobles, Primera Dama, así como de Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia; Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transporte; Daniel Salas, ministro de Salud; Adriana Meza, ministra de Ambiente y Energía.

El presidente de la República agradeció enfáticamente el trabajo incansable de miles de funcionarios y funcionarias de salud, cuerpos de policía y emergencias, que no han dado ni un paso atrás por cuidar la salud y la vida de sus compatriotas.

La recepción temprana de la vacuna contra el coronavirus, la aplicación de más de 950.000 dosis en los dos grupos poblacionales con mayor riesgo, la habilitación de nueva infraestructura médica, así como la ampliación de otros espacios son parte de los esfuerzos que han permitido contar con una de las tasas de letalidad y mortalidad más bajas del continente, incluso considerablemente menores a las de Europa.