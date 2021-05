Nuevo entrenador se ajusta a filosofía ganadora morada

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, afirma que nuevo técnico será extranjero y ya está analizando la planilla de la institución más ganadora del país.

Rojas reveló que la directiva morada tiene tres técnicos foráneos finalistas, de los cuáles elegirán a uno, que se amolda de gran manera a la filosofía del Monstruo.

Todo este proceso es definido por Rojas con un orden lógico, por lo que no han improvisado en lo absoluto para definir al reemplazante de Mauricio Wright.

Fiel a su estilo, el mandamás del Monstruo afirma que Wright sabe que es interino por lo que si es campeón, solo se le agregaría a su currículo y no continuaría en el equipo.

Lea también: Alajuelense anuncia renovación de Agustín Lleida con emotivo vídeo para el liguismo

En la institución no se están yendo por solo el nombre ni mucho menos, por lo que se han basado en distintas diligencias que ya llevan su tiempo y lo que buscan es que calce.

Además, avisa que cuando se anuncia muchos morados se verían obligados a buscar en internet las referencias del entrenador y eso se verá en su momento.

Juan Carlos Rojas habló en Escenario Deportivo de Radio Monumental y dio a conocer detalles del nuevo entrenador que tendrá el Saprissa, que llegaría a finales de mayo.

«Entre antes mejor, ya tenemos algunos finalistas y son extranjeros, esos técnicos también han estado analizando los partidos de Saprissa, analizando las planillas y entonces cuando se tome una decisión, no es que empezarían de cero y por lo menos, ha habido disposición de los que se han entrevistado y quisiéramos que sea pronto.

Lo más importante no es el tiempo, si no que la decisión sea la correcta. Lo primero que se hizo fue desarrollar el perfil y dentro de eso hay cualidades fundamentales. La primera es que se apegue a la filosofía de juego del Saprissa, queremos traer a alguien que contribuya a la filosofía del Saprissa y no alguien que choque, nosotros queremos tenemos un equipo armado que se apega a esa filosofía.

Entonces sería un error alejarse de eso, también queremos un técnico que idealmente haya sido campeón, que haya luchado clásico y haya jugado clásicos de mucha presión. También temas secundarios como manejo de prensa y también queremos un técnico que tenga una metodología de trabajo moderna, con el apega a la analítica de data de primer nivel.

Traer mejores practicas de afuera es uno de los elementos que buscamos. Al final la lista de los temas es amplia y la edad no tiene nada que ver, es un mezcla por un lado, la experiencia vale, que hable español también es clave, la idea tampoco es que venga un técnico con un equipo demasiado amplio, de parte de lo que solicitaríamos es que venga alguien con su asistente técnico», afirmó Rojas al programa al Escenario Deportivo.

Rumores apuntan que nuevo entrenador del Monstruo sería español, pero la directiva morada no dio a conocer mayores detalles sobre el nuevo estratega.