Redacción- Según las estadísticas más recientes, el 60% de la población mundial, 4.7 mil millones, está conectada a internet y de ellos, 4.33 mil millones son usuarios de redes sociales.

El Informe Global Statshot reveló que en los últimos doce meses los usuarios han crecido en más de 330 millones en las redes sociales. En el planeta hay 5,270 millones de usuarios móviles únicos, o sea, más de dos tercios de todas las personas en el planeta tienen un teléfono móvil.

Indudablemente, el internet y las nuevas tecnologías cambiaron la forma de vivir, trabajar, comerciar, relacionarse y entretenerse.

Es por ello por lo que el 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, impulsado así por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society (ISOC), pues hoy el acceso a esta gran red se considera un derecho humano, ya que, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, es indispensable para el crecimiento y progreso de los seres humanos, las instituciones educativas, las Instituciones de gobierno y las empresas.

Aunque la mayoría no lo sabe, los orígenes de internet se remontan a la Guerra Fría en 1969, cuando fue parte de un proyecto de investigación estadounidense dentro de un ámbito militar.

El propósito era que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país.

Gracias a esa iniciativa, hoy, miles de millones de usuarios pueden conectarse prácticamente a cualquier parte del mundo a la velocidad de un clic. En la década de los noventa Costa Rica dio sus primeros pasos en Internet. En 1993 el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica realizó su primera conexión a Internet.

¿Quién es el dueño del internet a nivel mundial?

Internet no cuenta con un dueño específico, cuenta con un supervisor. Hasta hace unos años dicha supervisión estuvo a cargo de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números).

Hoy, ISOC es una entidad no gubernamental que, a través de boletines y noticias, ofrece la infraestructura, el financiamiento, la asesoría jurídica y fiscal en lo relacionado con Internet.

¿Se podría desconectar el internet a nivel mundial?

La desconexión total sería improbable debido a que los servidores de internet están descentralizados y propagados alrededor del planeta y fuera de él mediante los satélites. Por lo tanto, si se llegara a realizar una desconexión de esa magnitud, supondría que otro gran suceso a nivel mundial estaría ocurriendo, explicó el Ing. Wilberth Molina, director de Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas.

Ahora, si por algún fenómeno, hoy impensado, se decidiera desconectar todos los servidores de internet, indudablemente el colapso sería invaluable y regresaríamos al pasado en algunas tareas que actualmente están automatizadas.

Al dejar de funcionar algunas aplicaciones, volveríamos a retomar la interacción social, se tendría una pérdida de operación de muchas plataformas digitales que se basan en Internet, volveríamos incluso a métodos de comunicación que las nuevas generaciones no conocieron, comentó el Ingeniero Molina.

Obviamente el principal impacto sería en la economía de los países, pues muchos de los servicios se detendrían. Los bancos, los sistemas de salud y servicios públicos no podrían operar. Probablemente, algunos satélites quedarían inhabilitados, agregó el experto de Fidélitas.

Un llamado a democratizar el acceso a internet

En Costa Rica, tanto las instituciones gubernamentales, como los proveedores de los servicios deberían brindar más posibilidades para que todos los estratos sociales puedan tener acceso a internet, pues en este tiempo de emergencia que estamos experimentando debido a la pandemia del COVID-19, muchos estudiantes han tenido severas dificultades para recibir el conocimiento y otros hasta se han decidido por abandonar los estudios, comentó el Ing. Molina.

Si bien es cierto se han hecho esfuerzos en la mejora de la señal de internet, aún existen áreas de Costa Rica sin acceso a internet, lo cual hace que la brecha social se haga más grande, ya que muchas personas necesitan ese acceso para poder estudiar y continuar avanzando, porque recordemos que la única forma de salir de la pobreza es a través de la educación.