Redacción- La reina Isabel II de Inglaterra acaba de lanzar su propia marca de cerveza elaborada con cebada orgánica cultivada en los terrenos de la finca real de Sandringham.

Según ha informado esta semana el diario The Times, el Palacio de Buckingham ha confirmado que la monarca, de 95 años, se ha dedicado a la elaboración de la bebida, que ya está disponible en la tienda de regalos de la propiedad, ubicada en Norfolk.

La cerveza es comercializada bajo el nombre de Sandringham y viene en dos versiones tradicionales inglesas.

Una es del tipo ‘Best bitter’ con 4,5 % de alcohol y otra de estilo ‘Golden IPA’ (India Pale Ale), ligeramente más fuerte, del 5 %.

Es importante resaltar que sus etiquetas incluyen la imagen ilustrada de una liebre y un faisán, respectivamente, animales silvestres que pueden ser vistos en los terrenos reales de la casa de campo.

We're thinking ahead to Fathers Day and what better way to celebrate than with one of our new Sandringham Beers.

Sandringham Estate has developed an IPA and a Bitter from organic Laurette Barley grown on the wider Estate and is available to buy now from the Sandringham Shop. pic.twitter.com/QHn2q3R3n4

— Sandringham (@sandringham1870) May 4, 2021