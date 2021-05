Miller es uno de los grandes líderes guapileños

Redacción – Roy Miller asegura que el gran favorito en semifinales del torneo es La Liga y en el Santos están dispuestos a pelear con todo con el actual campeón nacional.

El veterano defensor guapileño deja claro que Santos cuenta con buen equipo y grandes jugadores para dar la pelea en la etapa decisiva del campeonato.

Los santistas recibieron un duro golpe tras caer 3-1 ante Saprissa en La Cueva. Pese a esa caída, los liderados por Erick Rodríguez están más fuertes que nunca.

En dicho duelo ante el Monstruo, Miller se marchó expulsado al minuto 80 por acumulación de amarillas. Pese ello, su rol en el Santos es fundamental a sus 36 años.

Para el defensor nacional ver al cuadro guapileño en zona de clasificación en el segundo puesto con 35 puntos en 21 jornadas es un envión anímico en el plantel.

Esos buenos hicieron que Santos volviera a la fiesta grande tras tres torneos se no hacerlo, por lo que volver a semis tiene motivado a los caribeños.

El zaguero santista habló con Teletica Radio y dejó claro que el gran favorito en semifinales es La Liga, por lo que los guapileños van pelear con ellos u otro rival.

«Las semifinales son punto y aparte, el Santos llevaba tres torneos de que no se clasificaba y que no estaba en zona de clasificación, pero yo creo que tenemos buen equipo, buenos jugadores que siento que podemos competir, nosotros vamos por ese objetivo y sabemos que no va ser fácil. El gran favorito es La Liga y vamos a pelear contra el campeón, o contra el que nos vaya a tocar en semifinales», afirmó Miller a Teletica Radio.

Haber llegado al Santos ha sido un renacer para Roy Miller, que suma 1542 minutos en 17 partidos jugados, lo que habla muy bien de su gran constancias en el certamen.