Redacción. La Sala Tercera absolvió al diputado de Restauración Nacional, Giovanni Gómez, por el supuesto delito de tala ilegal de árboles.

“Al inicio de mi gestión como diputado renuncié a mi inmunidad para enfrentar supuestos cargos, pero ya existía una sentencia de sobreseimiento y el Ministerio Público siempre se empecinó en acusarme”, explicó el congresista.

Mediante sentencia 383-2021, del 22 de abril del 2021, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, absolvió de toda pena y responsabilidad al diputado Giovanni Gómez, por el delito de tala y aprovechamiento ilegal de madera.

En su argumentación, los magistrados evidenciaron las serias inconsistencias e irregularidades que se dieron en el trámite de esta causa por parte del Ministerio Público, al punto que en la audiencia realizada ante los magistrados, la Fiscalía reconoció que la acusación estaba mal planteada.

La causa no describía el supuesto actuar ilícito del diputado y, además, no consideró que Giovanni Gómez ya había sido absuelto por el delito de tala de árboles. “El Ministerio Público forzó el proceso judicial para juzgarme dos veces por un hecho que no cometí”, explicó el legislador.