Redacción- Sin Cristian Gamboa, el VFL Bochum empata 1-1 ante el Nuremberg y posterga su ascenso para la última jornada de la Bundesliga 2.

La escuadra del costarricense Cristian Gamboa se jugaba este domingo el partido más importante de la temporada, pues si lograban sumar de tres asegurarían el ascenso a la Bundesliga.

Sin embargo, el cuadro celeste presentó cinco bajas por lesiones en sus jugadores, entre los que se encontraba el lateral nacional. Pese a ello los futbolistas titulares saltaron al terreno de juego con la convicción de ganar el partido.

Desde el pitazo inicial la escuadra del Bochum fue la encargada de controlar la posesión del balón, pero no lograron descifrar la fórmula para rebasar a la zaga del Nuremberg y lograr la ventaja en el tablero.

Mientras que, la escuadra visitante aprovechó los contragolpes para poner en aprietos a la zona defensiva del VFL Bochum y buscar la forma de arruinarles los planes de ascender a falta de un juego.

Cuando se cronometraba el minuto 38 el equipo local se puso en ventaja por intermedio de una anotación de Georg Margreitter, dicho tanto cayó como un balde de agua fría en la escuadra celeste.

El Bochum intentó reaccionar e ir al frente en busca de la anotación, pero el Nuremberg se replegó en zona defensiva para impedir que los visitantes lograran anotar en la primera mitad del juego.

