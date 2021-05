Redacción- Área de salud Alajuela Sur solicita a vecinos mayores de 58 años que se acerquen para agendar cita de vacunación.

Las personas se pueden acercar o enviar su información para agendarles la cita de vacunación, ya que esta unidad institucional finalizó la programación de las personas que estaban registradas.

Se trata de los vecinos de las localidades alajuelenses de San Rafael, Ciruelas, Guácima, San Antonio, Rincón Herrera, Rincón Chiquito, El Roble, Villa Bonita y Río Segundo.

La doctora Milagro Muñoz Vivas, directora general del área, explicó que por esta razón se han abierto varios canales por los cuales las personas mayores de 58 años pueden enviar su información para registrarlos y vacunarlos en la mayor brevedad posible.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede del área en San Rafael de Alajuela o enviar su información por dos vías: al número de WhatsApp 87615592 o al correo gredesasas@ccss.sa.cr.

La directora explicó que la campaña se realizó porque se han acercado vecinos que viven en la comunidad pero no se habían registrado antes, personas que no habían actualizado los datos, personas que no habían atendido las llamadas o que inicialmente había decido no vacunarse.

La doctora Muñoz dijo que espera que las personas del grupo 2 se acerquen lo más pronto posible para poder iniciar con el grupo 3 quienes son las personas con algún factor de riesgo de 18 a 57 años.

El área de salud Alajuela Sur mantiene sus vacunatorios abiertos de martes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.