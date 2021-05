Redacción– El increíble cortometraje «The Nameless Call» muestra la conexión de la naturaleza de Costa Rica.

The Nameless Call o La llamada sin nombre, es un cortometraje independiente inspirado en Costa Rica creado por un equipo creativo de cineastas y narradores europeos con sede en Italia que buscan explorar temas ambientales de la actualidad atrayendo una narración alternativa.

«Costa Rica nos pareció ideal y el país tiene buenos enfoques en energía renovable. Me parece interesante la conexión de la naturaleza en Costa Rica e importante mostrar y descubrir más adentro el país mas verde del mundo», dijo Giuseppe Lombardi, co- fundador y director de Wow Tapes.

En 2019, Costa Rica logró satisfacer el 99% de las necesidades energéticas nacionales gracias a fuentes renovables, marcando otra importante etapa en su camino frente a la neutralidad de carbono. Ante ese acontecimiento, ese mismo año nació el increible viaje de un grupo cineastas por suelo tico en busca de lugares, personas y experiencias que pudieran reparar el desgarro entre la humanidad y el medio ambiente.

“The Nameless Call no adopta el lenguaje de un documental sobre el cambio climático, tampoco es el estilo de un video de viaje sobre turismo sostenible. Nosotros contamos de manera no lineal un cambio de dirección personal inspirado en la belleza de un mundo no antropizado.” manifesto Giuseppe Lombardi.

Es importante mencionar que el recorrido por Costa Rica se realizó en un autobús que tiene como finalidad ser un estudio creativo sobre ruedas, involucró a una tripulación de 6 personas y tocó 25 ubicaciones en todo el país, para un total de 3000 km recorridos en 35 días.

“Visitar Costa Rica es una experiencia para repetir. Cruzar el país a lo largo y ancho a bordo en un estudio fotográfico sobre ruedas es una aventura irrepetible.” Recalcó Lombardi.

En las más de 200 horas a bordo en el autobús, lograron recolectar historias de nuevos amigos, excursionistas, surfistas, criadores de crisálidas, indígenas maleku y bio agricultores quienes aportaron con ideas y grandes reflexiones a la riqueza del proyecto.

Las personas detrás de este gran cortometraje son los co-fundadores: Fabio Reitano, Giuseppe Lombardi, Simone Menin quienes conforman Wow Tapes, un equipo creativo de cineastas y narradores con sede en Roma y activo en todo el mundo.

En el equipo también se destacan las co-fundadores y artistas visuales Giuseppe Terella y Endrina Sánchez.

Wow Tapes se centra en el impacto visual y emocional de sus producciones, que van desde comerciales hasta documentales, vídeos desde corporativos hasta de viajes. El equipo también cuenta con “Vroommate” un estudio creativo sobre ruedas especializado en historias en la carretera.

“Este cortometraje es un flujo de conciencia visual hacia el exterior de nosotros, entre los elementos de la naturaleza, y dentro de nosotros, entre las emociones que nos unen a ella.”, recalcó el director creativo, Simone Menin.

Se debe recalcar que estuvieron en San José, Manuel Antonio, Uvita, Ostional, Fortuna, Guatuso, Corcovado, Puerto Viejo, entre otros lugares.

