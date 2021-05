El ente ha sido duramente cuestionado en redes sociales

Redacción – Unafut se disculpa con Christian Lagos por polémica publicación en sus redes sociales, donde se dio a entender que se estaban burlando del delantero.

El ente que rige la primera ha sido duramente criticado en diferentes perfiles de plataformas digitales, debido al posteo donde felicitaron a Lagos por llegar a 100 goles.

La gesta de «CL9» se vio manchada por la publicación de Unafut, que generó indignación en los aficionados y hasta en jugadores como es el caso de Johan Venegas.

Algo de muy mal gusto.

Por cosas cómo estás es que nos ven como un fútbol aficionado.#Respeto https://t.co/CTgkKQCNVL — Johan Venegas Ulloa (@Johan_VenegasCR) May 14, 2021

En la publicación hecha por el ente de la máxima categoría comentaron lo siguiente:

«Felicidades goleador por llegar a la centena de goles… que Dios te tenga en los planes de la Santa Gloria», citó Unafut.

Aunque minutos después corrigieron el error, la afición crucificó a la Unafut en las diferentes redes sociales, ya que muchos consideraron el posteo como una falta de respeto.

Ante toda la polémica, José Pablo Molina, encargado de prensa del ente de primera división, reveló que él personalmente se había disculpado vía telefónica con Lagos.

Fiel a su característica humildad, el delantero de Sporting FC le dijo a Molina que no se había sentido ofendido ni mucho menos, por lo que aceptó las disculpas.

Incluso, el encargado de comunicación de Unafut señaló que su intensión nunca fue ofender al jugador ni mucho menos, por lo que emitió la siguiente aclaración:

«Personalmente llamé al jugador y pedí disculpas, en ningún momento nuestra línea busca incitar el irrespeto, ustedes han visto por años nuestros post en RRSS, Christian se mostró muy abierto y las aceptó, me manifestó no sentirse ofendido, sin embargo fue un desacierto el texto de la publicación, que no tenía nunca un ánimo de ofensa sino de resaltar su personalidad tan genuina y natural con la que él se dirige a la afición, ese calor humano que él irradia. No hay justificación que pueda subsanar lo sucedido, más que una sincera disculpa. Tendremos más cuidado en esos detalles para que esas situaciones no vuelvan a suceder», citó Unafut.

Lagos alcanzó la maravillosa cifra de 100 goles tras anotarle a Pérez Zeledón, que venció por 3-1 a Sporting en el Valle de El General en el cierre de la fase regular.