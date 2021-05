Redacción- La conocida Chef Sophia Rodríguez conquista redes al imitar a Pilar Cisneros al hacer una receta.

La simpática chef compartió en sus redes la receta de suspiro limeño al estilo de la destacada comunicadora, Pilar Cisneros.

«¿Imitar o cocinar? ¿Y por qué no ambas?

Comienzo en esta ocasión con una mujer súper admirada del periodismo nacional: Pilar Cisneros».

Doña Pilar nos enseña hacer este postre tradicional del Perú tan delicioso y además baila, hace denuncias públicas y enfrenta a los corruptos», dijo Sophia.

El vídeo de la receta de la ex participante de Dancing with the Stars tiene miles de «me gusta» y cientos de comentarios por la buena imitación.

«Un beso porque yo no mando abrazos», dijo al final del vídeo.

Las personas manifiestan que hace referencia a la frase de Ignacio Santos al despedir las noticias y decir «Un abrazo».