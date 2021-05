Montero cuestionó con todo eliminación eriza

Redacción – El ídolo manudo, Mauricio «Chunche» Montero, crítica al León y dice que fracasaron por exceso de confianza y por creerse campeones antes de tiempo.

Montero fue directo en el programa «Contragolpe» de TD Más, donde se refirió a la eliminación de su amado Alajuelense en semis contra Saprissa con global de 5-6.

Ese adiós prematuro del certamen generó que todo el gran trabajo se tirara a la basura, debido que terminar líderes e invictos de la fase regular no valió de nada.

Sumado a los 50 puntos cosechados en las 22 jornadas del certamen no valieron en nada, debido que en semifinales quedaron debiendo con dos desdibujadas presentaciones.

Pero todo no queda ahí, ya que Montero señala que hubo jugadores pesados del plantel que no anduvieron bien y que perjudicaron para que el club no jugara bien.

Mauricio Montero fue más allá y señala que en Alajuelense se creían campeones, lo que generó un enorme exceso de confianza, que terminaron pagando muy caro.

«No se jugó bien y hubieron jugadores importantes que no anduvieron entonados, no hay que taparlo, gente pesada que no rindió esos partidos. Se perdió todo y todo lo que veníamos diciendo, La Liga jugando muy bien.

Pero en estos partidos no valiendo de nada, porque no sirvió tener 50 puntos, estar invicto, perdieron un partido y se perdió el campeonato, que para mí es lo más importante. Se creían campeones ya, hubo exceso de confianza y se enfrentó tres veces al Saprissa, las cuáles lo goleó, ese exceso de confianza que no debiera ser, pasó. Le dimos armas, nos agarraron y se nos vinieron encima», dijo Montero.

Montero dejó hace unas semanas atrás de trabajar con La Liga, debido a que no encontró cupo como entrenador dentro de la institución, por lo que optó por marcharse.

El destino lo llevó a Marineros de Puntarenas, donde es el entrenador del plantel de la segunda división. En dicho club tiene de asistente a Josef Miso, otro ex-manudo.