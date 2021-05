Sporting jugará la liguilla del no descenso

Redacción – El técnico argentino de Sporting FC, José Giacone, considera que el Clausura 2021 está muy mal programado, por lo que no debería descender nadie.

Sporting FC cayó 1-2 ante Alajuelense y se quedó con 23 puntos en 21 fechas disputadas en el presente torneo, quedando de esa forma en el noveno puesto.

Giacone confía en la calidad de su plantel y afirma que el equipo capitalino va jugar la liguilla del no descenso quedando noveno u octavo, lo cuál califica de muy mal.

Pero no quedó ahí, debido que el sudamericano señala que no entiende como los federativos y miembros de Unafut aprobaron un formato tan injusto del campeonato.

Lea también: Paté Centeno figura entre los candidatos para dirigir equipo grande de Centroamérica

Inclusive, dice que es una injusticia increíble, que ha sido víctima de un certamen malísimamente programado, eso sí dice que a él le toca hacer la parte deportiva.

José Giacone habló en conferencia de prensa y le tiró con todo a los encargados de la programación el campeonato nacional, ya que para él hicieron un mal trabajo.

«Es un torneo muy mal programado, no debería descender nadie. Nosotros vamos a jugar la liguilla del no descenso quedando de octavo o noveno, ósea muy mal. Yo no entiendo como los federativos aprueban este tipo de torneos tan injustos. Yo no dejé sembrado a Sporting en la liguilla, pero Sporting quedó de noveno y está en la liguilla.

Yo desde el punto de vista de Sporting me parece una injusticia increíble, sin ser fanático de algún equipo también lo ve y es una injusticia, hay otras cosas como la 30 de La Liga pero en realidad es un torneo malísimamente programado por los que se encargaron de eso. A mí me toca hacer la parte deportiva.

Los que hicieron este torneo deberían retractarse y no debería descender nadie, lo que pase es que hay otros intereses, pero lo que hicieron este torneo analícenlo y no es porque me toque a mí, nosotros vamos a disputar la liguilla y tenemos toda la fe que vamos a salir adelante, si estuviera otro equipo diría que es muy injusto», afirmó Giacone.

Los capitalinos cerrarán la fase regular este próximo jueves a las 3:00 de la tarde de visita ante Pérez Zeledón, en un duelo crucial para Sporting FC.