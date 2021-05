Redacción – Algunas iglesias católicas en Alemania ahora bendicen a parejas del mismo sexo, miembros de la comunidad LGTBIQ, durante la campaña «El amor gana».

Son unas 100 iglesias de todo el país las que se unieron para hacerlo durante esta semana, a todos aquellos ciudadanos homosexuales que deseen acercarse, lo que desafía al pronunciamiento del Vaticano al destacar que la iglesia no puede bendecir estas uniones.

Una de las razones por las que la Santa Sede explicó que no bendicen a estas personas porque «Dios no bendice el pecado» y las relaciones sexuales fuera del sacramento del matrimonio, son pecado, de acuerdo con la religión.

La jornada de bendiciones ha sido realmente muy exitosa, pues gran cantidad de parejas han asistido. Esto obligó a extender la campaña durante este lunes y otras fechas asignadas.

El reverendo Jan Korditschke, en Berlín, organiza las bendiciones el 16 de mato para las parejas de homosexuales.

«Estoy convencido de que la orientación homosexual no es mala, ni el amor homosexual es un pecado», destacó a The Associated Press.

Agregó que «la homofobia de mi iglesia me enfada y me avergüenza».

El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, comprende las intenciones de esta campaña y sugiere reformas en la iglesia, con respecto a la homosexualidad, pues considera que este tipo de bendiciones pueden ser factibles sin el reconocimiento oficial del Vaticano.