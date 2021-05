Redacción- Indignante video de directora de escuela pegándole a niña de 6 años con una tabla de madera se hace viral.

En las imágenes se ve a Melissa Carter, en una oficina de la Escuela Primaria Central de Clewiston, en Florida, Estados Unidos, golpeando en repetidas ocasiones a la estudiante con una paleta de madera y asistida por su secretaria Cecilia Self.

Según medios internacionales, la niña recibió el castigo por romper la pantalla de una computadora.

Tras la agresión, la mujer obliga a la niña a disculparse con su mamá y le pide comportarse bien y dejar de «estropear las cosas».

La otra mujer le advierte que «la próxima vez que vengas a esta oficina, esto pasará de nuevo. Cada vez que vengas aquí, ¿entendiste?».

La madre de la niña, que fue quien grabó el incidente con su teléfono celular, le dijo a CBS que había “sacrificado” a su hija para alertar a otros padres.

