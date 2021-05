Redacción- Intentan «hackear» cuenta de Instagram de Miss Costa Rica, Ivonne Cerdas.

Cerdas comentó en su Instagram que una personas intentó quitarle su Instagram y pide disculpas si a alguien le llegó un mensaje inadecuado.

«Parece que me hackearon la cuenta, pero ya la logré recuperar. No entiendo como pudieron entrar, pero gracias a Dios la pude recuperar y me disculpo si a alguien le mande un mensaje porque no soy yo, también se que hubo un live», dijo en sus redes.

Hace unos dias la guapa Ivonne Cerdas compartió en sus redes sociales que sufrió de una caída.

Es importante mencionar que desde que llegó Ivonne Cerdas a Florida donde se realizará la final de Miss Universo ha logrado conquistar corazones.

Ivonne el jueves 6 de mayo llego a Estados Unidos con el fin de incorporarse a los previos 10 días antes de la realización del concurso.

El evento se realizara el próximo domingo 16 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino.