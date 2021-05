Guzmán formó parte del plantel que ganó la copa 35 y la Liga Concacaf 2019

Redacción – ¿Le ayudó Keylor Navas? Juan Gabriel Guzmán reveló como se dio su llegada al Deportivo Saprissa, donde pasó con más pena que gloria.

Desde el arribo de Guzmán al cuadro morado, el volante de contención fue duramente cuestionado, ya que muchos saprissistas afirmaron que su fichaje se dio por Keylor Navas.

Muchos fanáticos señalaban que Navas había tenido injerencia para que su primo llegara al plantel tibaseño, que en aquel momento era liderado por Vladimir Quesada.

Cabe resaltar, que Juan Gabriel y Keylor son primos lo cuál los ha hecho muy cercanos desde niños. Es tan buena su relación que Guzmán ha ido a visitar al arquero a Europa.

Esa gran relación levantó gran cantidad de rumores en aquel momento, pero Guzmán dio a conocer que Navas solamente le ayudó solo con temas del contrato.

La gestión para que se diera su arribo se dio gracias a un amigo, que tenía contacto con Vladimir Quesada, quién dio el aval para que llegara el volante.

Juan Gabriel Guzmán estuvo de invitado en el programa «A Fondo» de FUTV y dio a conocer como llegó a las filas del Monstruo, donde gozó de poco protagonismo.

«No me gusta ver lo de las redes sociales, el Facebook mío lo cambié totalmente, porque quería corregir mi vida. Un amigo me llamó y me dijo que hay una oportunidad, que si me gustaría ir a Saprissa, yo dije que sí, porque trabajo es trabajo e independientemente los colores, yo tuve un pasado con La Liga, pero sabía que iba ser difícil.

Se me dio la oportunidad de jugar y me entregué al máximo a esos colores. Ese amigo habló con Vladimir Quesada y le dijo que estaba interesado, entonces le pareció y llegu. Cuando yo fui a firmar el contrato, ahí si me ayudó Keylor. Pero Keylor no dijo que iba para Saprissa, porque lo mandaba y de hecho yo le dije a él, que me habían llamado.

Me dijo que si ocupaba ayuda en el contrato me ayudaba, yo llamé a mi papá y mi mamá, que iba ser difícil, un proceso duro porque la gente lo ve a uno diferente, que estuvo en el pasado con La Liga, pero yo acepté el reto», afirmó Guzmán.

A sus 33 años, Guzmán forma parte del Municipal de Pérez Zeledón, donde arribó en julio del año pasado, con la misión de recuperar su mejor nivel deportivo.