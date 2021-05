Redacción – La MLS continúa viendo destacar a Luis Díaz, tras lucirse con un magnifico gol en la valiosa victoria por 2-1 del Columbus Crew ante Toronto FC de Canadá.

Como es usual, Díaz fue titular con el Crew y desde el pitazo inicial se mostró bastante participativo, con el fin de mostrar su enorme calidad en la cancha.

Con un enorme presión en ofensiva, la escuadra del tico logró romper el cerrojo del rival al minuto 12, luego de que Díaz aprovechara una gran asistencia de Pedro Santos para poner el 1-0 en el marcador.

Santos le sirvió un pase magistral al tico, que con una extraordinaria carrera a una velocidad espectacular desde su área se fue con balón dominado por más 70 metros y con una sensacional definición frente a Alex Bono adelantó al Crew.

Esa anotación del oriundo de Nicoya motivó al Columbus, que puso cifras de 2-0 con una anotación obra de Gyasi Zardes, que sacó a relucir su efectividad con el gol sobre 21 minutos del partido.

Con los dos goles de ventaja, Columbus dominó a su antojo al Toronto, que logró romper el control del rival con una anotación de Ayo Akinola al minuto 52 y de esa forma meterse de lleno en el juego con el 2-1.

