Redacción- Hace unos días un video viejo de Majo Ulate volvió a surgir ante la polémica con Mauricio Hoffmann.

«¡Las mujeres y nuestro sexto sentido! Díganme ustedes si no se les ha activado la alarma, y lo peor es cuando al final uno dice: «LO SABÍA»», dijo Ulate.

Durante los últimos días ha quedado claro que Hoffmann y Ulate se mantienen muy cerca y dándose un poco de amor.

En una ocasión la modelo salió a desmentir lo que las personas y algunos medios manifestaban en ese momento sobre el supuesto romance con Hoffmann.

«A mi me da cólera cuando los hombres dicen que las mujeres son unas intensas, necias, celosas y son aquí y allá», dijo.

La modelo agregó en el video que «las mujeres tenemos un sexto sentido y me voy a incluir en la lista en que tenemos un sexto sentido, una vista así como no sé, pero uno las ve y dice: «usted a mi no me la hace y no me da buena vibra» y no tiene nada que ver con el físico».

Se debe resaltar que hace varios meses Ericka Morera y Mauricio Hoffmann confirmaron la separación en sus redes.

El modelo y presentador de «De boca en boca» estaría equipando su departamento de soltero.