Redacción- La guapa y simpática Ivonne Cerdas compartió en sus redes sociales que sufrió de una caída.

«Les cuento rápidamente lo que me pasó: iba caminando con Miss Haití y me caí, me torcí el tobillo súper fuerte. Ya me vendaron, tengo un buen morete. Ya me dieron antiinflamatorios y ya me vieron, aquí seguimos», dijo Miss Costa Rica.

Es importante mencionar que desde que llegó Ivonne Cerdas a Florida donde se realizará la final de Miss Universo ha logrado conquistar corazones.

Hace unos días mostró en sus redes el vestido típico que lucirá en el evento internacional, el cual fue hecho por el diseñador colombiano John Lecksell y que está inspirado en la guaria morada.

Ivonne el jueves 6 de mayo llego a Estados Unidos con el fin de incorporarse a los previos 10 días antes de la realización del concurso.

El evento se realizara el próximo domingo 16 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino.