Redacción – Sin dudas que haberse ido al fútbol surcoreano ha sido clave para Jonathan Moya, que este 30 de mayo destacó con una nueva anotación en empate de 2-2 del FC Anyang ante Ansan FC en la K-League 2.

El nacional fue titular como ha sido costumbre en la temporada, que ha visto como el ex-jugador de Alajuelense se ha amoldado bien a la idea de juego de su equipo.

Moya se mostró bastante participativo y al minuto 30, obtuvo su recompensa tras aprovechar un maravilloso centro de Kim Kyung- Joong, que vio como el tico conectó el balón con un sensacional cabezazo para el 1-0 momentáneo.

Esta anotación fue celebrada por todo lo alto por el oriundo de Monteverde, Puntarenas, que llegó a cinco festejos en lo que va de la temporada.

⚽️ 29’ GOAL | Chungnam Asan 0-1 FC Anyang

1⃣🆙 Jonathan Moya's fourth goal this month gives the visitors the lead!

