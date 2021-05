Redacción- Reconocido periodista de Multimedios canal 8 perdió la vida este domingo a causa del Covid-19.

El comunicador Oswaldo Alvarado falleció luego de encontrarse contagiado por el virus del SARS-CoV-2 desde hace varias semanas.

Antes de ser contagiado y morir por esta causa, el querido comunicador junto con la agrupación Los del Barrio, crearon la canción ‘Pan de miedo’.

Este tema se llama ‘Pan de miedo’ y es una forma diferente de llamarle a la pandemia porque efectivamente si bien es cierto existe y si bien es cierto nos está haciendo mucho daño también nos ha paralizado, se ha convertido en un pan de miedo que nos alimentó de manera no tan positiva y por eso queremos cantarle a ese pan de miedo para decirle que lo vamos a vencer con el amor y la solidaridad de un pueblo, de una nación, de un continente, de un mundo entero”, dice en el vídeo el comunicador antes de interpretar el tema, en el mes de abril anterior.

“Pero este enemigo de verdad que hizo daño de verdad mató sueños y decapitó esperanzas este pan de miedo es terror que nos roba el pan, no hay pandemia que venza lo justo, no hay peste que venza al amor, no hay dolor que cure un abrazo un abrazo a la distancia es más fuerte, pandemia es pan de miedo que nos roba el pan”, dice la canción.