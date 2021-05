Redacción– El conocido padre Sergio relata como se coló tres veces para abrazar al Papa en Cuba.

«Fue un reto mundial. Nunca he ido a Europa y ya no me da tiempo. He ido mucho a Guatemala, Nicaragua porque ahí también tengo obras sociales», dijo el Padre Sergio en el programa «Sin Peláez en la lengua».

Entre risas, el padre comentó que antes de ir a Europa prefiere dedicarle tiempo a los precarios y a los más necesitados.

«Cuando llego el Papa a Cuba sí fui, en un día logre abrazarlo tres veces. Me «colé» como dicen los ticos», añadió.

Padre Sergio comentó que cuando estaba en el aeropuerto camino a ver al Papa casi no logra entrar, pero una persona le ayudo y hasta tocó con la suerte de entrada para estar en la celebración.

«Pensé que era el único y cuando llegue en la plaza habían como dos mil sacerdotes», añadió.

Padre Sergio agregó que cuando estaba terminando el evento se quedó cerca de un árbol escondido para poder saludar al papá.

«Cuando veo que se monta el Papa, pego un carrera y me le pego al carro y digo «Papa Francisco, Papa Francisco» y besándole la mano», dijo.

Sergio añadió que le cayó la policía y les dijo: «Yo solo quería verlo».

También manifestó que el ama cuando el Papa rompe protocolos para estar cerca de los más necesitados.