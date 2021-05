Redacción- El conocido periodista Randall Salazar regresa a Buen Día luego de un «quebranto de salud»

Entre lágrimas, Salazar manifestó que sufrió de una meningitis que «se metió en mi cerebro y estuvo varios meses»

«No saben cuánto le he pedido a Dios que me deje expresar lo que siento y esa canción («Simplemente gracias») representa el sentimiento más importante de esta experiencia de vida.

Gracias a los que me conocen y me quieren, a los que no me conocen y me mandaron mensajes y rezaron por mí, a mis compañeros y amigos. No tengo palabras para expresarles el agradecimiento y les devuelvo ese cariño multiplicado», comentó Salazar.

El periodista agregó que es importante escuchar su cuerpo y en esta ocasión él «no lo escucho».

«Dios es maravilloso y la gran enseñanza es que se quiera y escuche su cuerpo. Fue una experiencia dura y estuve 10 días hospitalizado» dijo.

El comunicador agregó que la recuperación fue más dura que cuando estuvo hospitalizado.

Salazar contó en el programa que «tenés permiso de ser vulnerable en la vida, no importa que tan fuerte seas esto le pasa a cualquiera y tenés derecho de decir no quiero caminar, pero al mismo tiempo tenés que tener la frescura de mente de pensar que es algo transitorio y que algo quiere Dios con eso».

«Algo quiere Dios con esto. Es una enfermedad muy sería y a veces desespera», dijo con la canción «Simplemente gracias», la cuál le llegó al corazón al director de dicho programa y comenzó a llorar junto a sus compañeros Nancy Dobles, Omar Salazar y Thais Alfaro.

«Soy un hombre realmente bendecido, y estoy aquí para dar lo mejo de mí. No se cuantos años más de vida me prestará Dios pero les juro que les sacaré el máximo provecho y que mi vida tenga más sentido», finalizó.