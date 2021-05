Redacción-El Sacerdote católico de la Parroquia de Tacares de Grecia realizó una fuerte crítica al Gobierno de la República y la Conferencia Episcopal por la decisión de volver a cerrar templos.

El vídeo se ha viralizado en las últimas horas y en él manifiesta que no le importa si lo que dice le va a costar el sacerdocio o alguna sanción pero que se encuentra molesto de lo acontecido en las ultimas semanas por el alto contagio del covid-19 y cómo actúan con los cierres.

«No me interesa si esta transmisión llega al nuncio o a alguna persona de la Conferencia Episcopal, no me interesa. No me interesa si estas palabras que diré expondré mi sacerdocio ante alguna irregularidad eclestial o civil, pero ya me cansé de mirar un Ministerio de Salud impotente y me cansé de mirar una Conferencia Episcopal que no tiene pantalones», comentó el sacerdote.

Ante los cierres que se anunciaron de las iglesias por una semana, el padre se cuestiona si es que tienen la misma guía de las instituciones gubernamentales para llevar el número de casos que se ha dado durante las misas y si ha habíado, cuántas llevan en un templo católico que se lleva un año celebrando la Santa Eucarística.

Para el padre es inaudito que cierren iglesias pero sigan abierto hoteles, cabinas, escuelas, colegios. Considera que los casos de contagios en las escuelas asusta y que los mismos maestros denuncian que por favor frenen la situación y no les escuchan y las iglesias solo cierran una semana.

El sacerdote dice que desde la Conferencia Episcopal solo le dicen que sean obedientes y él se cuestiona que obediencia a ¿quién?,

«A un gobierno que se ha valido de la situación de la pandemia para sus intereses personales, partidistas, políticos, que para nadie es un secreto que hemos llegado a este número de contagiados porque el gobierno mismo fue el que fomentó que la Semana Santa fuera una semana de vacaciones o me equivoco, quién fue que lo promovió», manifestó el sacerdote.