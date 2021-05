Cruz no se da por menos ante rumores de un nuevo portero morado

Redacción – El técnico del Monstruo, Mauricio Wright, asegura que Aarón Cruz está sacando la categoría y calidad que tiene en el marco morado en el presente torneo.

Wright se deshace en elogios para el arquero de 29 años del Saprissa, que según el estratega está mostrando una gran postura, gracias a su trabajo en el club.

Para el timonel del cuadro 35 veces monarca nacional, la actitud de no rendirse y no darse por menos, es parte del actual éxito que vive Cruz en la portería del Monstruo.

Lea también: Fonseca cree que el fallo de Limón fue fichar a Alvarado pensando que serían campeones

Pero llegar a ese buen nivel no ha sido nada sencillo para Aarón, que ha tenido que soportar un mar de críticas del parte de gran parte del saprissismo por sus fallos.

Es por ello, que ver bien a su arquero llena de felicidad a Mauricio Wright, que aprovechó para resaltar que Cruz está mostrando categoría como portero del Saprissa.

«Lo de los porteros se habla muchos, siempre alrededor de Saprissa van a ver noticias falsas y reales, me agrada ver a Aarón Cruz en esta postura que ha venido mostrando en estos partidos, lo hemos venido hablando y trabajando, me gusta su actitud, no se está rindiendo y no se está dando por menos.

En un momento clave está sacando la categoría que él tiene y a través que los compañeros lo están respaldando, apoyando y nosotros sabemos que de momento aquí no se va ir nadie, no va salir nadie, vamos a cerrar filas, vamos hacer fuertes y tratar de lograr nuestros objetivos con nuestra gente que es bastante buena y de calidad», afirmó Mauricio Wright.

En lo que va del campeonato nacional, Cruz ha recibido 22 goles a lo largo de 1423 minutos en 15 partidos. Además, ha dejado en cero su marco tres veces.

Durante las últimas semanas, se ha rumoreado que el Monstruo fichará un nuevo portero, por lo que la mejoría de Cruz sería para demostrar que tiene la clase para seguir en Tibás.