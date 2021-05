Florenses se mantienen positivos tras la ida

Redacción – El goleador florense, Yendrick Ruiz, señala que los dos goles hechos por el Team en la final de ida mantiene más que vivo al equipo que nació grande.

Ruiz marcó uno de los dos goles rojiamarillos en La Cueva, que presenció como el Monstruo se impuso con marcador de 3-2 en el primer round de la serie.

Para el ariete de 33 años, Herediano cometió errores que no pueden suceder en una final, por lo que deberán corregir esos detalles si quieren dar la vuelta olímpica.

Es por ello, que Yendrick como líder del cuadro rojiamarillo se mentaliza con el resto de sus compañeros hacer las cosas bien, con la intensión de sacar adelante la tarea.

Pese a la derrota, Ruiz dejó claro en declaraciones a FUTV, que el conjunto liderado por Luis Marín tiene un muy buen equipo para ganar la final del certamen.

«En las finales no se puede cometer ni un solo error y cometimos varios, pero ya veremos el vídeo para corregir las cosas que se hicieron. Sabemos que tenemos la oportunidad de ir a nuestra casa hacer las cosas bien, obviamente no va ser tan fácil, sabemos que tenemos un gran rival, que no nos va regalar nada.

Pero creo que tenemos un muy buen equipo para en casa poder sacar la serie. Es una serie completamente abierta, hicimos dos goles que nos mantienen más que vivos, pese a que perdimos», afirmó Ruiz.

Los florenses dejarán la vida en la cancha el próximo miércoles 26 de mayo a las 9:00 pm, con la misión de llevar la copa 29 a sus vitrinas en sus casi 100 años de gloria.