Belén Flores

Salón Parroquial Flores de 8.00 a.m. a 12 m. Salón comunal Belén de 8.00 a.m. a 12.00 m. Sede de área de 8.30 a.m. a 12.00 m. Mall oxígeno de 8.00 a.m. a 3.00 p.m.