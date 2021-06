Redacción- Alemania lució su mejor forma y consiguió derrotar a Portugal en un juego cargado de emociones que terminó con una pizarra de 2-4.

El compromiso de los lusos contra los teutones pintaba como el más atractivo de la programación para este sábado.

Situación que se terminó cumpliendo en su totalidad, debido a que los dos representativos nacionales ofrecieron muchas emociones desde los primeros minutos.

Debido a que tan solo en el minuto 15 del primer tiempo Cristiano Ronaldo puso el 1-0 en la cuenta a favor de los campeones defensores.

Anotación que dejaba contra las cuerdas a los dirigidos por Joachim Löw, quienes estaban obligados a ganar tras caer en la primera jornada frente al combinado de Francia.

No obstante, al minuto 35 consiguieron esa tranquilidad por medio de un autogol cometido por el defensor Rubén Dias.

Lo que llenó de confianza a los germanos, quienes solo cuatro minutos después lograron la remontada cuando el lateral izquierdo Raphaël Guerreiro también incurrió en un gol en su propia meta.

Pizarra de 1-2 que se mantuvo hasta el cierre de la primera mitad, aunque la propuesta de ambas selecciones hacía creer que en los segundos 45 minutos también habrían goles.

Expectativa que se dio al minuto 51 cuando el joven Kai Havertz obtuvo el 1-3 momentáneo cuando solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes desde el área chica.

Alemania colocó tintes de goleada al minuto 60 cuando Robin Gosens obtuvo el 1-4 tras cabecear de manera solitaria luego del centro de su compañero Joshua Kimmich.

Sin embargo; Portugal no quería dejarle la tarea fácil a los tetracampeones del mundo, por lo que al minuto 67 descontaron con el 2-4 por obra de Diogo Jota.

⏰ RESULT ⏰

🇵🇹🆚🇩🇪 Germany win six-goal EURO classic in Munich!

Did you see that coming? 😱#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021