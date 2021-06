Imperiale elogia constancia de Torres en Saprissa

Redacción – El exdefensor argentino morado, Andrés Imperiale, considera que sería fantástico ver a su compatriota Mariano Torres en la selección, debido que lo considera como un jugador diferente que podría aportar mucho.

Imperiale estuvo en Saprissa en 2015 y pese a que su salida se dio hace casi 6 años, todavía sigue de cerca la actualidad del Monstruo, por lo que tiene conocimiento de la opción que se le podría abrir al talentoso referente morado.

Ver al volante del Monstruo con la camisa tricolor podría hacerse realidad pronto, debido que el jugador está a punto de cumplir el tiempo necesario para nacionalizarse.

Torres vive en Costa Rica desde junio del 2016, cuando arribó al Saprissa para formar parte del plantel que le haría frente al certamen de invierno de ese año. Por ello, está a las puertas de cumplir cinco años en suelo nacional.

Eso es uno de los requisitos indispensables para acceder a la Selección . Debido a que la FIFA exige que un jugador puede acceder a jugar con otro país que no sea el de su origen siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos.

Como el caso de Torres, que en junio cumplirá 5 años al hilo en el país. Además, de que en su carrera nunca ha disputado partidos clase A con la Selección de Argentina.

Ante esa posibilidad latente de tener a Mariano elegible, Rónald González señaló que no sería nada despreciable poder contar con un hombre de esos quilates. Esa noticia del timonel se suma al gran interés del argentino por ponerse la camisa patria.

Para el ex-zaguero morado que Mariano llegue a La Sele sería para aportarle algo diferente al timonel tico. Sumado a su clase y buen toque, que ponen a soñar a muchos con ver en la Tricolor una dupla de Torres y Bryan Ruiz.

Andrés Imperiale conversó con AMPrensa.com y afirma que sería fantástico ver a jugador de los quilates del referente del Monstruo con la camisa de Costa Rica.

«Desde el momento que llegó Mariano a Saprissa sabía que iba ser un jugador importante, no esperaba que se sostuviera tanto tiempo, porque no es fácil sostenerse tantos años en un club como Saprissa, se ha acomodado bien, no solo es el mejor jugador de Saprissa, sino que también de la liga tica y por eso no me extraña su chance de estar pronto con la selección.

Mariano Torres es muy parecido a Bryan Ruiz, entonces sería aportarle a Costa Rica un jugador de esas características y ahora solo esperar terminar lo del papeleo. Ojalá que se le concrete, porque podría darle una variante interesante a Rónald González.

Como vi a Costa Rica en el juego contra México estuvo a la altura de las circunstancias y seguramente será un gran candidato para clasificar al mundial. Una dupla de Mariano y Bryan Ruiz sería algo muy bueno. Incluso, para mí sería fantástico ver a Mariano Torres jugar con la selección tica», dijo Imperiale a AMPrensa.com.

Torres cumplirá con los años necesarios para poder nacionalizarse en las próximas semanas, lo cuál llena de ilusión al saprissismo, que quiere ver al volante con La Sele.