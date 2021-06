Salida de Azofeifa le valió ciento de críticas a Jafet Soto

Redacción – Herediano anunció la salida de Randall Azofeifa este pasado lunes, donde el volante de 36 años publicó un carta de despedida, donde mencionó directivos, jugadores y hasta personal del cuerpo técnico, pero se olvidó de Jafet Soto.

Esa ausencia del nombre del gerente general florense saltaron gran cantidad de rumores alrededor de la misma, ya que muchos consideraron que Soto Molina había tenido algo que ver con la salida del ídolo rojiamarillo.

Ante lo sucedido, Azofeifa afirma que su relación con el polémico directivo era normal y su comunicación con el dirigente es de mutuo respeto.

Incluso, que no haya mencionado a Soto no significa no tenga agradecimiento hacia él, debido que en la misma carta hace referencia a toda la parte administrativa.

La salida de Azofeifa le valió muchas críticas al gerente florense. Muchos rojiamarillos consideran que el adiós del volante no era el que merecía un hombre que es considerado ídolo en el equipo que nació grande.

Randall Azofeifa habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y afirmó que no haya mencionado a Jafet no va quitar la admiración que se tienen ambos.

«Una relación normal, Jafet Soto es un dirigente que uno respeta y que respeta a los jugadores, una relación normal. Eso yo lo explique ya, pero que yo no nombre a Jafet Soto no significa que no haya agradecimiento, porque ahí en la carta yo pongo y manifiesto a toda la parte administrativa y agradezco a todos los entrenadores que tuve.

Entonces que no ponga a alguien no quiere decir, que no esté agradecido con las personas que integren el Club Sport Herediano», afirmó Azofeifa al programa 120 minutos.

El veterano volante dejó claro que nunca estuvo lesionado ni tampoco se salió de ningún entrenamiento durante el Clausura 2021, debido que sus ganas de competir nunca se han ido y su falta de minutos se debió por decisiones técnicas.

En su último certamen en Herediano contabilizó un total de 88 minutos en cinco partidos. Esos números estuvieron lejos de sus mejores estadísticas. En su paso por el club sumó un total de 256 partidos y 49 goles en seis años.