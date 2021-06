Representativo nacional registró empates ante México y Honduras

Redacción- El capitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, prefiere rescatar lo positivo de La Sele y se enfoca en que el combinado patrio no perdió en el Final Four de la Concacaf.

Debido a que el cuadro dirigido por Ronald González registró dos empates en la fase final de la Liga de Naciones del área.

Primero en semifinales ante México por marcador de 0-0 que luego en la tanda de penales los aztecas se impusieron por 5-4.

Situación muy parecida a la que ocurrió ayer domingo en el partido por el tercer y cuarto lugar frente al combinado de Honduras.

Registrándose una igualdad de 2-2 al llegar el pitazo de los 90 minutos reglamentarios y nuevamente ser vencidos con los lanzamientos desde los once metros por 5-4.

«Hoy (ayer domingo) a pesar de que anotamos dos goles siento que el equipo no se vio tan solido como en ese partido (contra México), son detalles que tenemos que mejorar, viene una Copa Oro que es como el último examen para iniciar la eliminatoria que es lo más importante y tenemos que estar al 100%».

«No me voy nada feliz con el cuarto lugar, siento que estuvimos a unos penales de poder estar jugando la final y al final el tercer lugar lo perdemos en la tanda de penales, entonces lo positivo es que en dos partidos no se perdió, pero negativo que de un partido a otro hubo ciertas diferencias que no pueden pasar y deberíamos ser más constantes en ese sentido», indicó Ruiz.