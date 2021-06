Calvo resalta calidad y talento de La Sele

Redacción – Para el defensor nacional, Francisco Calvo, el tema del pasaporte influye para que ticos no estén en las denominadas ligas top de Europa, a pesar del gran talento y capacidad de muchos legionarios.

Las mejores cinco ligas en el viejo continente son la de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. En estas competencias, Costa Rica cuenta con tres representantes.

Cristian Gamboa con el VFL Bochum de la Bundesliga, Keylor Navas con el PSG de la Ligue One y Óscar Duarte con el Levante de la liga española, son los embajadores ticos.

Pese a estos futbolistas, Calvo cree que el país tiene la capacidad para tener más hombres en estas competencias, pero el pasaporte tico es algo que si pesa en el balompié.

Según el actual zaguero del Chicago Fire de la MLS, tiene compañeros europeos que les hace más fácil jugar en el viejo continente por el pasaporte y nacionalidad que poseen.

Francisco Calvo señala que confía mucho en el talento de los nacionales y por eso considera que Costa Rica es respetado a nivel mundial hasta cierto punto.

«Lastimosamente en el fútbol, el pasaporte influye mucho y aunque duela, así es. Tengo muchos compañeros y juego con europeos también, que se les hace mucho más fácil jugar en Europa o en equipos más grandes, muchos de nosotros con un pasaporte diferente jugaríamos en ligas diferentes, tal vez no tenemos el mercado de otros.

Pero si confío mucho y sé que tenemos muchísimo talento, por algo Costa Rica es respetado a nivel mundial hasta cierto punto. No lo llamaría falta de confianza, solo que los resultados no se nos han dado, muchas veces solo vemos el resultado, pero muchas veces no vemos como jugamos o si sacamos el balón de atrás, ósea muchas cosas internas y que sabemos que estamos mejorando» afirmó Calvo.

La Tricolor se alista de la mano de Luis Fernando Suárez, que le pidió a los jugadores patrios mentalizarse en ser campeones de la próxima Copa Oro, donde Costa Rica debutará el 12 de julio ante Guyana o Guatemala, que jugarán una fase previa.