Redacción. En una carta, el asesor de confianza del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga, comunicó esta tarde su renuncia.

«Con la consciencia plenamente tranquila puedo afirmar que no he cometido ningún delito y que en ningún momento he recibido ningún tipo de beneficio o dádiva por mi trabajo. Así se demostrará en el proceso judicial», aseguró.

Saldarriaga señaló: «Tengo plena certeza de mi inocencia y demostraré ante las autoridades que siempre he actuado con absoluto apego a los principios éticos y morales».

Agregó que no tengo ni he tenido contacto con procesos de contratación pública. La única razón por la que soy parte de la investigación es porque, en el marco de mis tareas, monitoreaba la ejecución del Presupuesto Nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como Conavi.

Saldarriaga es expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), esta junto a Alvarado desde su primer trabajo en el gobierno de Luis Guillermo Solís, cuando fue nombrado presidente ejecutivo del IMAS donde fue su jefe de despacho y nombrado de vicepresidente del Fondo Nacional de Becas (Fonabe).