Redacción – La Selección de Canadá no decepciona y elimina a Haití tras ganar la vuelta con cifras de 3-0, que guiaron n global de 4-0 que clasifica a los norteamericanos a la octagonal de la Concacaf.

Canadá recibió a Haití en el Estadio Toyota Park en Chicago, Estados Unidos, debido a los lineamientos sanitarios vigentes en el país de la hoja de maple.

Los canadienses salieron motivados, con el fin de rematar la serie tras el 0-1 cosechado en el primer round de la repesca que da el boleto a la octagonal.

Ese ímpetu llevó a los norteamericanos a meter en aprietos a los caribeños desde el inicio, lo cuál consiguieron con jugadas orquestadas por su gran estrella, Alphonso Davies, actual futbolista de Bayern Múnich de Alemania.

Aunque Canadá fue muy superior en la primera parte, la mala puntería y falta de profundidad le cobró la factura a los locales, que se fueron al descanso con un 0-0.

En la etapa complementaria, los canadienses siguieron insistiendo y al minuto 46, Josué Duverger, arquero de Haití, cometió un error increíble para poner el 1-0 a favor de los que visten de rojo.

An own goal from Josue Duverger gives @CanadaSoccerEN the lead 😳 pic.twitter.com/qHEWFcmcc0

Duverger recibió un pase de su compañero Kevin Lafrance y con un enorme exceso de confianza, llevó al portero de 21 años a cometer un error que le está dando la vuelta al mundo, ya que de forma inexplicable una acción de rutina terminó en gol.

Los haitianos intentaron reaccionar y al minuto 59, Derrick Etienne botó la acción más clara para los caribeños, lo cuál dejó lamentándose al ariete.

Los de la Hoja de Maple se fueron con todo al ataque y al minuto 73, Cyle Larín se inventó un maravillosa acción individual, se quitó a dos haitianos, quedó frente al arquero y con una soberbia definición puso el el 2-0 para Canadá.

Esa anotación le dio más tranquilidad a los locales, que se vieron mejor en la cancha y manejaron a su antojo el tramo final del partido, ya que aprovecharon la caída anímica del conjunto haitiano.

La escuadra norteamericana terminó de sepultar a Haití, luego de que «Junior» Hoilett aprovechara un rebote en el vertical para poner el 3-0 sobre 88 minutos.

Este resultado dejó cifras globales de 4-0 a favor de Canadá, que no decepciona y logra su boleto a la octagonal final de la Concacaf.

Junior Hoilett puts the icing on the cake for @CanadaSoccerEN to make it 4-0 aggregate 🔥 pic.twitter.com/ghOzYAKeIX

— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 16, 2021