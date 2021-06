Redacción. El presidente de la República, Carlos Alvarado, duró más de diez horas para dar un mensaje corto y vacío, en el que dice que luchará contra la corrupción.

«Al igual que ustedes siento una gran indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción por contratos de obra pública y sobornos ofrecidos por las empresas constructoras a funcionarios del Conavi y de otros entes», destacó el mandatario.

Además, dijo que comportamientos así son inaceptables y ahí donde hay un corrupto hay un corruptor y ambos deben ser sancionados.

El asesor presidencial, Camilo Saldarriaga, presentó su renuncia y como Presidente me duele mucho.

En una carta, el asesor de confianza dijo que se va con la consciencia plenamente tranquila puedo afirmar que no he cometido ningún delito y que en ningún momento he recibido ningún tipo de beneficio o dádiva por mi trabajo.

«No conocemos el detalle de los hechos que se investigan hemos dado y daremos nuestro apoyo a la investigación y los jerarcas tienen la apertura para combatir la corrupción», destacó.

