Núñez jugará en la primera división de Grecia

Redacción – Christopher Núñez se despidió del Cartaginés y su destino sería el fútbol europeo, donde iría a seguir desarrollando su calidad y talento, que tanto lo dio a conocer en sus días con el cuadro brumoso.

El volante de 23 años se despidió de la familia blanquiazul, que siempre lo respaldó en los buenos y malos momentos en sus días con la institución más longeva del país.

Su agradecimiento con el cuadro de la Vieja Metrópoli es muy grande, debido que fue un equipo que lo formó y le dio todo lo que ha conseguido hasta la fecha.

Eso generó que se enamorara por completo del Cartaginés, el cuál lo vio hacer sus primeras armas en las divisiones menores del equipo, que cataloga como su casa.

Pero no solo eso, ya que Christopher le agradeció a los brumosos por cada grito de gol, aplauso, aliento y saludo que siempre le dieron. Sin dudas, su pasión por Cartaginés marcó al futbolista, que se declara como un aficionado más.

En las últimas semanas se relacionó a Núñez con La Liga y Saprissa, pero todo su próxima casa no sería en el fútbol tico, sino que en el extranjero.

Sports By Campbell reveló que el volante nacional tendría todo listo para marcharse a Europa para vestir los colores del PAS Lamia FC, club de la primera división de Grecia.

El PAS Lamia FC es un club con 55 años de historia, que tiene como grandes galadones dos títulos de la segunda división griega. La pasada temporada terminaron en la undécima posición con 23 puntos.

Mensaje de despedida de Núñez:

Familia de Cartaginés, hoy es un día diferente, hoy me despido de ustedes.

No es un adiós si no un hasta pronto.

Como jugador y persona, siempre hay que apuntar a más. Mi etapa en Cartaginés, equipo que me formó y me dio todo lo que hasta hoy he conseguido, ha finalizado y ahora emprenderé una nueva aventura deportiva y personal que me motiva e ilusiona.

Me llevo cada grito de gol, cada aplauso, cada aliento, saludo. ¡Me llevo todo! Me llevo a Cartaginés en mi corazón y donde quiera que Dios me ponga, habrá un ‘Cartago’ más.

Solo puedo decir. ¡GRACIAS, GRACIAS Y MÁS GRACIAS!

Nos vemos,

C. Nuñez.