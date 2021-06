Redacción – Autoridades policiales del condado de Miami – Dade confirmó la muerte de un costarricense en edificio que se desplomó en este sector del estado de Florida.

La prestigiosa cadena de noticia CNN hizo eco de la noticia dada por este departamento policial, que publicó en sus redes sociales la información, que llena de luto a la familia del costarricense.

Según se informa desde suelo estadounidense, Michael David Altman de 50 años es el nombre de este costarricense, que estaba en la lista de personas desaparecidas en el derrumbe del famoso edificio de apartamentos de Sufside.

Además, se dio a conocer desde la Unión Americana que Michael David es de madre costarricense y padre norteamericano. Su nacimiento fue en suelo tico pero desde hace varios años residía en este sector del estado de Florida.

CNN reveló que al parecer, el nacido en San José vivía en Sufside solo, ya que sus hijos están cursando la universidad muy cerca del lugar.

Junto a la muerte del tico también se dieron a conocer las defunciones de Marcus Josep Guara de 52 años y Frank Kleiman de 55 años.

#UPDATE 32: We have identified three additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/y5Grt8vo5t

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 29, 2021