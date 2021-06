Diputado del PAC se disculpa tras sufrir accidente de tránsito alcoholizado

Redacción-El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Mario Castillo, sufrió un accidente de tránsito la noche de este domingo tras manejar bajo los efectos del alcohol.

El legislador sufrió varios golpes y requirió ser valorado en un centro médico cercano.

Este lunes, el legislador aprovechó para pedir disculpas a los costarricenses por haber manejado imprudentemente con licor en sangre y agradece no haber lesionado ninguna persona en la colisión.

“El día de ayer, alrededor de las 8:00 pm, sufrí un accidente de tránsito cuando conducía hacia mi hogar en Cartago. Perdí el control de mi automóvil, lo cual provocó su salida de la carretera y que colisionara contra un poste del alumbrado eléctrico. Debido a ello, sufrí varios golpes que requirieron atención en un centro médico cercano. Afortunadamente ninguna otra persona resultó herida”, señaló Castillo.

También añadió: “Deseo pedir disculpas a las y los costarricenses por este incidente, porque anoche tomé la imprudente decisión de conducir después de consumir bebidas alcohólicas. Comprendo lo reprochable de esta situación, ya que ser diputado de la República me exige actuar responsablemente en todos los ámbitos de mi vida. Se trata de un grave error personal del cual asumiré todas consecuencias que correspondan”.

El legislador dice sentirse muy avergonzado de estos hechos y quiso disculparme especialmente con sus seres queridos por toda la preocupación que les provocó.

“Ellos saben la situación por la que atravieso desde hacer varios meses y lo mucho que me ha costado seguir adelante. Reconozco que no he logrado afrontar apropiadamente las emociones por la muerte de mi madre, mi esposa y mi hijo. Perder a 3 de las personas más importantes ha sido una de las pruebas más difíciles de mi vida. Quiero en los próximos días meditar con mi familia, mis seres queridos y mis compañeros diputados esta situación y tomar las decisiones que considere mejor para todos”, concluyó el diputado.