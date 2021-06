Sequeira llevó al fracaso a La Sele Sub-23

Redacción – Tras ser despedido como asistente técnico de La Sele, Douglas Sequeira afirma estar triste, debido que su deseo es seguir en la estructura de la Fedefútbol.

Sequeira fue dado de baja por el ente federativo este pasado 14 de junio, luego de que hace unos días se confirmara la salida de Rónald González por malos resultados.

Para el que fue la mano derecha de González en la Tricolor, sus conocimientos lo hacen sentirse capacitado para tomar las riendas de cualquier proyecto.

Durante su gestión con la Selección Nacional fue duramente cuestionado por la afición, luego de que llevara al fracaso al combinado patrio Sub-23, que en el Preolímpico de Concacaf hizo el ridículo y quedó fuera de los JJ.OO de Tokio.

Esa situación le generó una atmósfera complicada a Sequeira, que terminó siendo despedido al igual que Mauricio Solís, el otro asistente de González.

Con su licencia A, A-Pro y UEFA, Douglas desea encontrar trabajo lo más pronto posible, ya que su deseo es demostrar que tiene la capacidad para tener éxito.

Douglas Sequeira dejó claro que está triste por su despido, pero ya le hizo saber a su familia que ha empezado a tocar puertas para tener un nuevo trabajo.

«No le voy a negar que hoy estoy triste porque yo quería seguir, me siento muy capacitado para estar ahí y ahora tocará trabajar más fuerte para que en un futuro volver, yo sé que voy a volver. A mí nadie me regaló nada, yo he estudiado mucho y soy muy profesional.

Ahora estoy abierto a opciones, lo que quiero es trabajar. Yo estoy abierto a todo. El alto nivel me gusta mucho, la parte formativa también, hay que estar metido en el fútbol. Estudié y me he preparado, desde hoy estoy disponible, sé que voy de la mano de Dios. Como le dije a mi familia: desde ahora estoy tocando puertas, quiero trabajar», afirmó Sequeira a Tigo Sports.

La salida de Sequeira y Solís se da para que la Fedefútbol tenga más facilidades para negociar con el nuevo entrenador de la Tricolor, que llegará con sus hombres de confianza a comandar al cuadro patrio.