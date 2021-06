Redacción. Los empresarios que se agrupan en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) comprobaron y denunciaron esta mañana la desproporcionalidad en las tarifas del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) afectando el precio final de los productos de los consumidores.

LEA MÁS: Exportadores denuncian colapso en el Puerto de Caldera con retrasos de hasta 28 horas

Es por este motivo, que la agrupación pide eliminar inmediatamente la tarifa ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que genera costos adicionales hasta de $2.000 diarios a las embarcaciones que transportan mercancías al país.

En el 2012, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó un rango para la aplicación de la tarifa para el fondeo de buques desde los $58,15 para embarcaciones menores a 13000 Toneladas de Registro Bruto (TRB) y de $74,43 para el fondeo de embarcaciones mayores a 13000 TRB.

No obstante, el INCOP, sin fundamento alguno, procedió a aplicar el tope máximo de las tarifas, sin pensar en la afectación que esta situación le genera a los usuarios y a los consumidores finales de los productos que se importan.

Este costo añadido no se justifica en momentos de crisis económica para el país, mucho menos considerando que la tarifa no incluye ningún servicio por parte del INCOP, en virtud de que los capitanes fondean ellos mismos sus naves, por lo tanto, durante la estancia en bahía no necesitan pilotos, no se necesitan remolcadores y mucho menos alguna acción del personal portuario”, indicó José Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP.

Aunado a esta situación, en Caldera existe una alta congestión portuaria, lo que ocasiona que los barcos deban esperar por varios días, lo cual genera un gasto adicional a los usuarios por la falta de modernización del puerto.