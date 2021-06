Redacción- Escocia sonríe al obtener un valioso empate contra Inglaterra por marcador de 0-0 en la Eurocopa.

El duelo entre las dos selecciones del Reino Unido era de gran importancia para ambos, debido a que tienen el objetivo de avanzar en el grupo D.

Meta que antes de iniciar el partido parecía estar más al alcance de los ingleses, puesto que en la primera jornada consiguieron la victoria.

Por su parte los escoceses querían sorprender a sus rivales y dejarse sus primeros tres puntos en la competición, ya que en la fecha uno cayeron por marcador de 0-2 ante la República Checa.

No obstante, pese al favoritismo del llamado «equipo de la rosa» las acciones fueron muy parejas a lo largo del juego.

Gracias a que los dos representativos nacionales se mantuvieron fieles a su idea de juego desde el pitazo inicial.

Por lo que Inglaterra se adueño de la posesión del balón y Escocia procuró la solidez defensiva y esperar alguna oportunidad de contragolpe.

Filosofías que chocaron y terminaron anulándose durante todo el partido, lo que causó el segundo empate sin goles en lo que va de la competición.

La igualdad en el marcador ahora deja a los ingleses en el segundo puesto del grupo D solo por debajo de los checos con cuatro unidades de seis posibles.

Mientras que Escocia se estanca en el último lugar con solo un punto, aunque todavía sostienen posibilidades de clasificar a los octavos de final.

