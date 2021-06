Redacción- España logró histórica posesión de balón en juego ante Suecia pero no le alcanzó para lograr la victoria en un enfrentamiento que sembró grandes dudas en la campeona del mundo del 2010.

El juego más llamativo de este lunes en la Eurocopa tenía como protagonista a los combinados patrios de España y Suecia, quienes a pesar de no estar en su mejor momento siguen acaparando los focos de atención.

El enfrentamiento tuvo como sede el estadio La Cartuja de Sevilla, reducto donde se hicieron presentes 12 517 seguidores de los equipos para apoyar a la escuadra de su preferencia.

La selección española fue la encargada de tomar la iniciativa en el compromiso, presentado un gran planteamiento en busca de empezar su camino al título de la mejor manera.

El conjunto español mostró un gran juego colectivo, ocasionado que los suecos cometieran gran cantidad de faltas que pusieron en peligro la portería defendida por Robin Olsen.

Una de las sorpresas en la alineación de España fue la aparición en el once estelar de Koke, que durante el primer tiempo destacó y ocasionó gran cantidad de opciones de gol.

Por su parte, la jugada con más peligro ocasionada por el conjunto de Suecia se dio al minuto 41, cuando Alexander Isak disparó dentro del área venciendo al portero Unai Simon, pero el balón rebotó en un defensa impediente el gol.

De esta manera, los primero 45 minutos concluyeron con el empate en el tablero, siendo los últimos minutos los más emocionantes del partido por la gran cantidad de ocasiones de gol ocasionadas por ambos equipos.

🏁 ¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!!

La @SeFutbol completa una gran primera parte, pero no tiene suerte de cara al gol. ¡Y no será porque no lo hemos intentado!

🙌🏻 ¡¡Vamos, equipo!!. ¡Entrarán en la segunda parte!#ESP 🆚 #SWE | 0-0 | 45+1’ #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/KPOKGZayMb

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 14, 2021