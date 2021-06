Vistió por un año la camisa de los tibaseños y llegó como un fichaje de peso

Redacción- El defensor argentino Esteban Espíndola siente que un sector de los aficionados al Saprissa lo irrespetaron con las críticas realizadas.

Aunque también deja en claro que otros señalamientos le sirvieron para mejorar su rendimiento dentro de la cancha.

Debido a que en apariencia el zaguero de 29 años de edad reveló que estaba al tanto de los señalamientos que se le brindaban.

Sin embargo; el jugador de nacionalidad argentina es consiente de que el fútbol es un deporte colectivo.

Por lo que aprovechó para defender su labor con los tibaseños durante el año que estuvo vistiendo la camisa morada.

«Claro, aunque uno quiere aislarse, uno termina teniendo esas palabras, es mi trabajo, yo lo defiendo, la gente no entiende, pero uno siempre trata de dar lo mejor, a veces de mirarlo personal, esto es colectivo. Yo lo tomé, las críticas, aunque algunos análisis me faltaron el respeto, yo tomaba las críticas trataba de sacar lo bueno, tenía la humildad de escuchar, saber qué tomar y que no, a pesar de todo eso yo nunca dejé de tener confianza en mí, en Dios primero, y después en mí, eso fue lo que me sostuvo, fue general, en grupo, pero a nivel personal muchísimo», expresó el sudamericano para ESPN Costa Rica.

Espíndola también reveló que el apoyo y sinceridad entre los capitanes del equipo les permitió fortalecerse como grupo y superar la crisis que vivieron en el Clausura 2021.

“Creo que en medio de las críticas nos mantuvimos siempre con profesionalismo, manteniendo una buena comunicación entre los capitanes, mostrarnos vulnerables entre nosotros eso fue lo que nos guio hacia afuera”, añadió.

Además, el defensor central también reveló que estaba al tanto de las criticas realizadas por los medios de comunicación debido a su nivel y que en algunos oportunidades hasta consideraba que tenían razón por los señalamientos.

“Sí, sí, en un momento uno entiende el trabajo de periodistas, algunos son objetivos, a la hora de vender también sirve la crítica como espectáculo, escuché mucho periodismo y en algunos momentos tenían razón, en otros no tenían razón, escuchar afuera me sirvió para estar dentro y hacer un análisis integral, uno de los grandes ayudantes para salir de eso fue Patricio Altamirano (jefe de prensa de Saprissa)”