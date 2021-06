Redacción- José Acuña, expareja del presentador de televisión Víctor Carvajal, pide ayuda económica.

Es importante mencionar que la solicitud al parecer se dio cuando envió un mensaje masivo solicitando ayuda económica. En el mensaje deja claro que está pasando por una situación difícil.

Según fuentes cercanas, muchos amigos de la pareja se sorprendieron cuando fueron incluidos en un chat en WhatsApp en el que Acuña pide apoyo económico, algunos abandonaron el grupo y otros le ayudaron.

«Hola amigos, me tomé la libertad de agregarlos en este grupo para solicitarles una ayuda; bueno, todos saben mi situación, la cual no me permite trabajar por tanto no genero, tengo mi carro que debo pagar 2 marchamos atrasados, además, tengo otros gastos de mecánica.

Mucho agradeceré con lo que ustedes me puedan colaborar. Pueden depositar al Banco Nacional con mi número de cédula», dice el texto.

La pareja empezó a tener problemas en diciembre del 2020 y Acuña acusó a Víctor de abandono e infidelidad.

Se debe resaltar que José sufrió un accidente hace seis años y eso le generó serios problemas en la columna vertebral; incluso fue operado en seis oportunidades.

La imposibilidad por realizar ciertas actividades como trabajar u otras, hizo que Víctor se hiciera cargo de él desde entonces, pero hace unos meses murió el amor.

Días después que se hizo pública la denuncia de José, Víctor abandonó la casa que compartían y se fue a vivir a un apartamento.

En ese momento José dijo a la prensa: “Yo llevo varios días sin comer, yo no puedo agacharme para agarrar nada, entonces no puedo cocinar.

Ahí hizo un arroz hace días y me dejó un salchichón, pero eso no es comida, en esta casa no hay una fruta y lo peor es que él se levanta y ni siquiera me pregunta cómo amanecí, cuando antes era lo primero que hacía. “

Es cierto que él me compra algunas cosas y dice que no se va hasta que me deje bien cuidado, pero yo estoy mal, a veces las piernas no me responden y yo a él no le digo por no preocuparlo, porque tiene sus cosas en el canal”.

Acuña conoció a Carvajal en el 2011 y en el 2017, llevó a Víctor al hospital tras desvanecerse luego de pasar varios días sin comer.