Fonseca mostró su molestia con clubes de Liga de Ascenso

Redacción -No hay dudas, que Rolando Fonseca es una voz autorizada para hablar del fútbol tico por su gran currículo y por ello, señala que el problema número uno está en la segunda división nacional, la cuál es un cementerio de jugadores que ya no sirven.

Fonseca cuestionó con todo la categoría de plata costarricense, la cuál contrata jugadores arriba de los 40 años, lo que ha generado poco desarrollo de jóvenes.

Para el amigo de gol, los directivos de segunda deben hacer un mea culpa y también aceptar en que están fallando, con el fin de ayudar al fútbol nacional.

Hay pocos ejemplos de jugadores mayores a las cuatro décadas. Tal vez el ejemplo más representativo es Carlos Díaz, arquero de Puntarenas FC de 47 años.

Pero el caso de Díaz es extraordinario en la segunda. Pero para Fonseca eso es una situación que le caliente el alma, debido que para él los directivos de la Liga de Ascenso no se dan cuenta que son ellos los que comenten errores.

Rolando Fonseca no solo cuestionó a clubes de ascenso en Teletica Radio, debido que también le tiró con todo a los conjuntos de primera, a los cuáles considera que tiene poca o falta de calidad en sus planteles.

«Un problemas del fútbol tico es que la segunda división es un cementerio de todos los jugadores, que ya no sirven. Arriba de 40 años los contratan y hay que es un mea culpa, cuando usted tiene que analizar, ve que es un domino que cae pieza por pieza. A veces no se dan cuenta que hay equipos de segunda con un montó de muertos.

Ahí es cuando me calienta el alma, cuando no se dan cuenta que ellos mismos comenten los errores, pero si son buenos para criticar. El problema número uno del fútbol tico es que la segunda es un cementerio. Número dos es poca y falta de calidad en la primera división, ocho equipos que no compiten a nada y que no compiten a nada.

Contratan lo que dejan los demás y no para competir, contratan porque me alcanzan en mi presupuesto y entonces seguimos opacando ese embudo, porque también seguimos dándole homenaje a los del 2014″, afirmó Fonseca en Teletica Deportes Radio.

El goleador histórico de La Sele está preocupado por estos problemas que aquejan el fútbol nacional, ya que son los que afectan el desarrollo de la Tricolor.